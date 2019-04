Kleine Gärtner in Dülken : Kita-Kinder legen Blühstreifen an

Die Kinder waren eifrig bei der Sache. Foto: Günter Jungmann

Dülken Gemeinsam mit Landwirt Heinz Giesen haben Kinder der Kita Herz Jesu in Viersen-Dülken am Schoteshof in Dülken einen Blühstreifen angelegt.

Auf insgesamt 60 Quadratmeter durften die Kinder eine Blühmischung streuen. „Die hatten richtig Spaß dabei. Auch an den Kühen, die zugeschaut haben“, sagt Giesen. Wann der Streifen dann auch erblüht, sei wegen des Wetters schwierig zu sagen. In etwa drei Wochen könnte es aber langsam anfangen, sagt Giesen. Iniitiert hat die Aktion der Landwirt selbst. „Ich habe im Februar beim Kindergarten angefragt, ob Interesse besteht“, sagt Giesen.

Kombiniert hat er die Aktion mit einem selbstgebauten Insektenhotel, das an den Blühstreifen grenzt. Auch dieses wurde von den Kindern noch mit Materialien wie Bambus, Schilff oder kleinen Ästen gefüllt.

(se)