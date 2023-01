Aktion mit Autorin Heidi Leenen Mitmach-Bücher für Brüggener Kita-Kinder

Brüggen · Es kann einmal eine schöne Erinnerung an die Zeit im Kindergarten sein, was Kita-Kinder in Brüggen jetzt mit nach Hause nehmen durften: Bücher, an deren Gestaltung sie selbst mitgearbeitet haben.

02.01.2023, 16:45 Uhr

Die Jungen und Mädchen durften jeweils ein Buch mit nach Hause nehmen, an dessen Gestaltung sie mitgearbeitet haben. Foto: Birgit Sroka

Von Birgit Sroka