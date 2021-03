Getötete Dreijährige : Gericht verurteilt Gretas Mörderin zu lebenslanger Haft

Elf Monate nach dem mutmaßlichen Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita in die Erzieherin heute zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Für den Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita ist ihre Erzieherin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach sprach die 25-Jährige am Freitag schuldig. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Zudem verurteilten die Richter die Frau wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen.