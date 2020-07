Corona im Kreis Viersen : Kita-Erzieherin in Niederkrüchten infiziert

In Niederkrüchten ist eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Niederkrüchten In einer Kindertagesstätte in Niederkrüchten ist eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstagmorgen mit. Die Kita bleibt geöffnet.

Eine Erzieherin einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Niederkrüchten ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis Viersen am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde das Laborergebnis dem Kreis am späten Mittwochabend gemeldet. Die Kita-Leiterin sei darüber informiert worden.

Da in dem betroffenen Kindergarten die Hygienevorschriften eingehalten worden seien, müsse nur für die betroffene Gruppe Quarantäne angeordnet werden, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Der Gruppe gehören eine weitere Erzieherin sowie acht Kinder an. Sie müssen sich jetzt auf Corona testen lassen. Die Kita bleibt weiter geöffnet.

