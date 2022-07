Zeugen gesucht : Polizei ermittelt nach Kita-Brand in Viersen wegen Brandstiftung

In der Waldorfkita „Der kleine Wassermann“ in Viersen hatte es am Dienstag gebrannt. Foto: Stadt Viersen

Viersen Am Dienstag hatte es in der Kita „Der kleine Wassermann“ gebrannt, die Feuerwehr war über Nacht mit einer Brandwache vor Ort. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft auf Zeugenhinweise.

Brandermittler der Polizei haben sich am Mittwoch gemeinsam mit einem Brandsachverständigen auf dem Gelände der Waldorfkita an der Greefsallee in Viersen umgesehen. „Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei nun davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt und ermittelt entsprechend weiter“, teilte eine Polizeisprecherin am Nachmittag mit. Weitere Angaben dazu machte die Polizei nicht, „aus ermittlungstaktischen Gründen“, hieß es auf Nachfrage. Nun würden dringend Zeugen gesucht.