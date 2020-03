Kirchenmusik in Viersen : Gemeinsam sind sie stärker

Viersen Die beiden Kirchenmusiker der Pfarren St. Cornelius und St. Remigius wollen verstärkt kooperieren. Zugute kommt ihnen, dass sie damit nicht bei Null anfangen müssen. Schon lange ist es attraktiv für die Viersener wie für die Dülkener, bei interessanten Konzerten der anderen mitzuwirken.

Giovanni Solinas und Michael Park verstehen sich. Solinas ist seit November Kirchenmusiker an St. Cornelius, Park seit Juli 2019 an St. Remigius. Kennengelernt haben sich beide allerdings nicht erst über berufliche Kontakte, sondern eher zufällig bei einem privaten Grillfest. Da kamen sie miteinander ins Gespräch und „stellten schnell eine ähnliche Wellenlänge fest“. Wir zählen beide, sagt Park, „zu den jungen Wilden der Kirchenmusik“. Der Viersener und der Dülkener kamen schnell zu dem Entschluss, die Nachbarschaft bewusster zu pflegen und da, wo es sinnvoll ist, gemeinsame Projekte durchzuführen.

Die Phase der ersten Willensbekundungen ist abgeschlossen, längst liegen konkrete Planungen vor. Zum Himmelfahrtsfest am 21. Mai wird die Chorschola der Remigius-Kirche einen Gottesdienst gestalten. Der Dülkener Kinderchor bereitet einen Familiengottesdienst in Viersen vor; der Termin steht noch nicht fest. Ein großes gemeinsames Chorprojekt steht an mit Johann Sebastians berühmtem Weihnachtsoratorium in St. Remigius am 6. Dezember, dem zweiten Adventssonntag. Park dirigiert, Solinas spielt Orgel. Dieses Projekt ist für alle Interessenten offen, man muss nicht Mitglied eines Kirchenchores sein, um mitzusingen.