Kirchenkreis Krefeld-Viersen Evangelische wählen Presbyter am Sonntag

Protestanten im Kirchenkreis Krefeld-Viersen können am Sonntag, 18. Februar, die neuen Presbyterien wählen. An diesem Tag haben die Wahllokale in den evangelischen Gemeinden geöffnet. Am Abend werden alle Stimmen öffentlich ausgezählt. Danach wird das Ergebnis bekannt gegeben. Die Einführung der neuen Presbyterien findet in Gottesdiensten im März statt.