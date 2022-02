Engagement in Brüggen und Niederkrüchten : Kirchengemeinde spendet für Flutopfer in Sinzig

Ein Bild der Zerstörung nach der Flut im Juli 2021: Wegen des schnell steigenden Wassers konnten zwölf Menschen aus dem Wohnhaus der Lebenshilfe in Sinzig nicht mehr gerettet werden. Foto: dpa/Thomas Frey

Grenzland/Sinzig Evangelische Gläubige aus Brüggen und Niederkrüchten-Elmpt wollten nach der Flutkatastrophe an der Ahr helfen. Sie nutzten ihre Kollekte für diesen Zweck. So bewegend verlief ihr Besuch in der Pfarrgemeinde in Sinzig.