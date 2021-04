Ostergottesdienste im Kreis Viersen : Die Frohe Botschaft kommt per Radio und Video

In Viersen kann man die Osternachtfeier aus der St.-Remigius-Kirche im Radio verfolgen. Foto: pixabay

Kreis Viersen Zwar sind Präsenzgottesdienste an Ostern erlaubt – aber zusätzlich übertragen die Pfarrgemeinden St. Remigius in Viersen und St. Cornelius und St. Peter in Dülken die Gottesdienste via Radio und per Livestream. In Nettetal-Breyell sagte die evangelische Kirchengemeinde ihre geplanten Präsenzgottesdienste kurzfristig ab, bietet aber eine Alternative.

Die Pfarrgemeinden in Viersen bringen die frohe Osterbotschaft auf ungewöhnliche Weise zu den Gläubigen. So überträgt die Pfarrgemeinde St. Remigius die Feier der Osternacht in der Pfarrkirche St. Remigius über die UKW-Frequenz 97,1 MHZ in ganz Viersen. Beginn des Präsenzgottesdienstes ist am Samstagabend um 21.30 Uhr. Die Osternachtfeier endet gegen 23 Uhr. Mitwirkende sind Pfarrer Helmut Finzel und die Choralschola an St. Remigius, die seit 1960 besteht und sich mit dem Gregorianischen Choral den Wurzeln des abendländischen Musikerbes widmet.

„Durch die Rundfunkübertragung wird die Feier der Osternacht trotz der coronabedingten Einschränkungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht“, sagt Pfarrer Helmut Klugmann. „Dies ist auch für Menschen, die sich sonst nicht am Samstagabend in die Kirche begeben würden, eine besondere Chance, die Osternacht stimmungsvoll zu erleben.“ Für Christen sei es die wichtigste Nacht im Kirchenjahr, die Nacht, die an die Auferstehung von Jesus Christus erinnert. Klugmann: „In diesem Gottesdienst wird im Rahmen der Lichtfeier die Osterkerze entzündet. Das Licht vertreibt die Dunkelheit der vorausgegangenen Tage – eine Botschaft, die besondere Aktualität hat. Ist es doch das zweite Osterfest, das von der Corona-Pandemie geprägt wird.“

Nach den ersten Erfahrungen im Rahmen der Übertragung unserer Christmetten im Internet plant die Pfarrei St. Cornelius und Peter in Viersen-Dülken für die Osternachtfeier erneut eine Übertragung aus der Pfarrkirche St. Cornelius ins Internet. „Wer aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Epidemie trotz der Einhaltung des bewährten Abstands- und Hygienekonzepts lieber nicht vor Ort in der Pfarrkirche mitfeiern möchten, hat am Abend des Karsamstags alternativ auch die Möglichkeit, sich über das Internet mit der Gottesdienstgemeinde vor Ort zur gemeinsamen Feier der Osternacht zu verbinden“, erklärt Pfarrer Jan Nienkerke. Das Hochamt beginnt um 21 Uhr und ist im Internet unter diesem Link zu finden: https://youtu.be/ZNjAPKOQTY0

Kurzfristig hat sich die evangelische Kirchengemeinde Bracht-Breyell dazu entschlossen, ihre geplanten Präsenzgottesdienste zu Ostern abzusagen. Stattdessen werden die Kirchen in Breyell und Bracht am Ostersonntag von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet. Dort kann jeder Bürger ohne Anmeldung vorbeikommen und sich einen kleinen Ostergruß für daheim mitnehmen.

(hb/mrö)