Vor Weihnachten in Viersen In farbiges Licht getaucht

Viersen · Rotes Licht scheint durch die hohen gläsernen Eingangstüren von St. Cornelius in Viersen-Dülken nach draußen auf den Marktplatz: In einer vorweihnachtlichen Sonderaktion ist der Innenraum des katholischen Gotteshauses am Alten Markt noch bis Mittwoch, 21. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr, in farbiges Licht getaucht.

19.12.2022, 14:22 Uhr

Auch von außen ist es zu erkennen: Die Kirche St. Cornelius in Dülken wird in einer Sonderaktion farbig beleuchtet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Ergänzend dazu sollen leise musikalische Klänge für eine besondere Stimmung sorgen, sodass sich die Besucher in der Kirche in Ruhe auf die kommenden Weihnachtstage vorbereiten können. Zu der Sonderaktion lädt der Vorstand der Gemeinschaft der Gemeinden St. Cornelius und Peter ein. naf/RP-Foto: Knappe

(naf)