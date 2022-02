Ukraine-Krise : Kirche lädt zum Friedensgebet für die Ukraine

Kreis Viersen Ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine erfüllt viele Menschen mit Angst und großer Sorge. Angesichts dieses Konfliktes lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, zu der auch der evangelische Kirchenkreis Krefeld-Viersen und die katholische Kirche gehören, zu einem Friedensgebet ein.

Dies findet statt am Samstag, 26. Februar, 12 Uhr, in der Alten Kirche am Schwanenmarkt in Krefeld. „Unsere Intention ist, die Ängste und Sorgen der Menschen aufzufangen“, sagt die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises, Barbara Schwahn. „Wir sind betroffen, ein Krieg baut sich vor unserer Haustür auf.“ Zur ACK gehören neben evangelischer und katholischer Kirche die orthodoxen Kirchen sowie evangelische Freikirchen und die Alt-Katholiken.