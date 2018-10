Kindesmissbrauch im Kreis Viersen: Dirk K. in Mönchengladbach zu sieben Jahren Haft verurteilt

Viersen Die Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach hat im Fall Dirk K. geurteilt: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften kommt der Viersener für sechs Jahre und neun Monate in Haft.

Eine knappe halbe Stunde, nachdem der Viersener Dirk K. am Freitagmorgen seine Erklärung vorliest, ergeht das Urteil. Die Erste große Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach verhängt eine Freiheitsstrafe in Höhe von sechs Jahren und neun Monaten wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 15 Fällen.