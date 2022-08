Familienleben in Schwalmtal : Amerner Kindertagesstätte erhält einen Anbau

Familienleben in Schwalmtal

Schwalmtal Für die Kita Anna Polmans ist ein Anbau für eine fünfte Gruppe geplant. Er soll zehn Kinder beherbergen. Doch das wird noch dauern.

Die Kindertagesstätte Anna Polmans am Kockskamp in Schwalmtal-Amern wird wachsen. Dort entsteht ein Anbau für eine fünfte Kita-Gruppe; er bietet Platz für zehn Kinder unter drei Jahre. Dafür werden je ein Gruppen-, Gruppenneben- und Differenzierungsraum sowie ein Sanitärbereich geschaffen. Allerdings befindet sich die Planung noch in einem sehr frühen Stadium.