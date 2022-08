Kinderschutzbund Viersen : Drei Radtouren für Kinder und Erwachsene

Viersen Der Kinderschutzbund Viersen hat für Samstag, 13. August, drei verschieden lange Radtouren geplant. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Der Kinderschutzbund Viersen lädt für Samstag, 13. August, zum 4. Fahrradtag ein und hofft auf Spenden zur Förderung seiner Arbeit. Geplant sind drei Radtouren, Start ist jeweils auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt Zielke an der Brüsseler Allee in Viersen.

Tour 1 Die 63 Kilometer lange Radtour hat die Naturschutzstation Haus Wildenrath zum Ziel. Dort wird deren Geschäftsführerin Brigitta Szyska über Geschichte und Ziele des Vereins informieren. Am nahe gelegenen Golfplatz in Wegberg ist ein Tisch im Restaurant Golf und Genuss reserviert, wo sich die Fahrradgruppe für die Rückfahrt stärken kann. Etwa 28 Kilometer der Strecke verläuft auf Wald- und Schotterwegen. Gebiete des Meinwegs und Hardter Waldes werden durchfahren. Landstraßen werden gemieden. Die Gruppe startet um 9 Uhr und kommt voraussichtlich gegen 16 Uhr wieder auf dem Parkplatz an der Brüsseler Allee an.