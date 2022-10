Aktion in Viersen : Radeln mit dem Kinderschutzbund

Viersen Der Kinderschutzbund Viersen hat für den 22. Oktober drei Radtouren geplant. Wer teilnimmt, kann damit Projekte des Kinderschutzbundes unterstützen.

Die Teilnahme ist mit der Bitte um eine Spende verbunden. Mit dem Geld werden Projekte des Kinderschutzbundes Viersen unterstützt. Drei Touren stehen zur Verfügung, sodass alle Altersgruppen und Konditionen angesprochen werden. Los geht es jeweils bei Edeka Zielke an der Brüsseler Allee in Viersen.

Um 9 Uhr startet die erste Tour, die zur Naturschutzstation Haus Wildenrath führt. Mit 63 Kilometern ist es die längste Strecke. Gebiete des Meinwegs und des Hardter Waldes werden durchfahren. Die Tour, die um 10 Uhr startet, trägt den Titel „Die Suche nach dem Wassermann“. Die 27 Kilometer lange Strecke geht an den Niersauen vorbei in Richtung Oedt. An der Raststätte am Kiessee in Oedt treffen die Radler auf den Wassermann, der mit einer Überraschung aufwartet, bevor es über Vorst zurückgeht. Die vier Kilometer lange Märchentour beginnt um 11 Uhr. Sie führt durch das nahe dem Edeka-Markt gelegene Neubaugebiet. Auf die jungen Radler warten ein Spielplatzbesuch mit Geschicklichkeitsparcours und ein Märchen.