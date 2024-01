Kinderschutzbund Viersen Die Nummer gegen Elternkummer

Das Elterntelefon wird rege genutzt. „Im Prinzip kann jeder die Ausbildung machen, der Eltern- und Kinder affin ist und über etwas Lebenserfahrung verfügt“, sagt Föhr. Eigene Kinder zu haben, sei dabei kein Muss. Das Wichtigste sei es, zuhören zu können und Einfühlungsvermögen zu haben, betont Föhr. Zumal die Ausbildung eine gute Vorbereitung biete. Zu den Inhalten gehören unter anderem Erziehungskonzepte, die Betrachtung der Familie als System, der Umgang mit Familienkonflikten und der konstruktive Umgang mit Grenzen. Die Themen Scheidung, alleinerziehend, Überforderung, Umgang mit Stress und Hilflosigkeit finden ebenfalls ihren Raum. Der Part Säuglinge oder das Begleiten von Kindern und Jugendlichen in schwierigen sozialen Situationen, wie Ausgrenzung, Mobbing, Einsamkeit, Schulproblemen, Trauer und Ängsten – all diese Bereiche sind Themenfelder der Ausbildung. Fragen, was normal ist und wo die Grenzen liegt, wo eingegriffen oder externe Unterstützung benötigt wird, runden die Ausbildung ab.