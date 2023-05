Fahrradtag in Viersen Kinderschutzbund plant Fahrradtag mit Märchen-Rätsel-Tour

Tour 1 Die erste Tour am mittlerweile 5. Fahrradtag des Kinderschutzbundes startet um 9 Uhr. Zielgruppe sind E-Biker und sportlich ambitionierte Trekking-Radler. Die 74 Kilometer lange Rundtour durch die niederrheinische Landschaft führt nach Düsseldorf-Kaiserswerth. „Der Tourenführer wird über die bewegte Stadtgeschichte informieren, die im Jahr 700 mit einer Schenkung der damaligen Rheininsel des fränkischen Hausmeiers Pippin an den Bischof Switbert seinen Anfang nahm“, kündigt der Vorstand des Kinderschutzbundes an. Teil der Tour soll ein Rundgang „durch die Gassen der von historischen Kostbarkeiten reichen Altstadt“ sein. „Natürlich ist nach der Hälfte der Etappe eine Stärkung in einem Gasthaus in Kaiserswerth eingeplant.“ Das Streckenprofil bestehe überwiegend aus asphaltierten Wirtschaftswegen. Radwege entlang von Hauptstraßen seien nicht ganz vermeidbar. Die Tour enthält zwei Fährfahrten.