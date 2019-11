Brauchtum in Viersen : Kinderprinzenpaar Luca I. und Sophie I. will Noten abschaffen

Luca Fandrich und Sophie Luhnen sind das neue Kinderprinzenpaar von Alt-Viersen. Beide kennen sich seit dem Kindergartenalter.

Luca I., Schüler der fünften Klasse an der Anne-Frank-Gesamtschule, ist seit fünf Jahren beim Karneval und gehört der Prinzengarde an. Dem Naturburschen, der gerne schwimmt und an der Natur ist, macht es großen Spaß und Freude, wenn er in der karnevals- und schulfreien Zeit mit seinem Papa durch Europa reisen kann. Sophie I., Schülerin der sechsten Klasse am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, ist immer schon jeck und gehört seit sechs Jahren der Tanzgarde an. Die Pfadfinderin verdreht sich gerne akrobatisch, liebt ebenfalls Fußball und war schon Einlaufkind bei Borussia Mönchengladbach an der Hand von Christoph Kramer. Das Sessionsmotto der beiden lautet: „Nun lasst uns zusammen das Prinzenspiel rocken, wir wollen auch den Letzten hinter’m Ofen hervor locken!“