50 Jahre Mitarbeit im Bethanien-Kinderdorf „Für mich war das Kinderdorf ein Geschenk Gottes“

Während Maria Tappehser erzählt, blättert sie immer wieder in dem rechteckigen Fotoalbum, das sie mitgebracht hat. Oder sie zupft ein Bild aus einem Stapel und legt es auf den Tisch. Mal sind Kinder mit Musikinstrumenten zu sehen, mal in Mäusekostümen bei der Theaterprobe, ein Foto zeigt ein gelbes Cabriolet. „Ein Austin“, sagt Mariah Tappehser. Welches Modell das ist, weiß die 69-Jährige nicht mehr. Aber dass sie in das Auto ganz verliebt war, das weiß sie noch. Knapp 18 Jahre alt war sie damals. Sie lebte eigentlich bei ihren Eltern auf Sizilien, besuchte ihren Bruder in Grevenbroich, sah das Auto, fragte dessen Besitzer, ob sie einfach mal mitfahren dürfe – und verliebte sich gleich auch noch in ihn. Ein paar Monate später verließ sie Sizilien und zog zu besagtem Austin-Besitzer in dessen Heimatort Waldniel. Jetzt musste noch ein Job her – den fand sie im Bethanien-Kinderdorf. „Für mich war das Kinderdorf ein Geschenk Gottes“, sagt Mariah Tappehser. Seit mittlerweile 50 Jahren arbeitet sie dort nun schon als Erziehungshelferin und Hauswirtschaftskraft.