Kommentar : Grenzen aufzeigen

Betrunkene Kinder, verschmutzte Hauseingänge, Pöbeleien, handgreifliche Auseinandersetzungen – es ist die hässliche Seite des Karnevals. Insbesondere Dülken hatte sich in den vergangenen Jahren als Hot-Spot für Feierwütige entpuppt, deren Interesse weniger dem Karneval als vielmehr dem gemeinsamen Koma-Saufen galt.

Darauf hat die Stadt bereits im vergangenen Jahr gut reagiert: Mit einer Null-Toleranz-Politik, mit mehr Mitarbeitern der Jugendberatung vor Ort, mit Karnevalsmusik statt aufpeitschender Partymucke. Dass die Zahl der in Gewahrsam genommenen Menschen gegenüber den chaotischen Vorjahren leicht zunahm – das war auch der Null-Toleranz-Politik geschuldet. Die Stadt setzt ihr Konzept aus starker Präsenz von Ordnungskräften in diesem Jahr fort, hat an einigen Stellschrauben gedreht und es weiter verfeinert.