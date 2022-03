Veranstaltungen in Viersen : Kinderflohmarkt und Frühkirmes im Juni

Viersen Für den 19. Juni ist in der Viersener Fußgängerzone der Kinder- und Jugendflohmarkt geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme mit einem Stand gratis.

Nach Corona-bedingter Pause soll in diesem Jahr das Kirmes-Programm wieder aufgenommen werden. Darauf weist die Stadt Viersen hin. Die Frühjahrskirmes rund um den Hermann-Hülser-Platz macht den Auftakt. Sie beginnt am Fronleichnamstag, 16. Juni, und dauert bis einschließlich Montag, 20. Juni. Für Sonntag, 19. Juni, ist darüber hinaus der Viersener Kinder- und Jugendflohmarkt in der Viersener Fußgängerzone geplant.

Ursprünglich war für den Flohmarkt der 12. Juni als Termin vorgesehen. In der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses hatten Mitglieder zuletzt darauf hingewiesen, dass für den Termin auch der Dülkener Kindertag geplant ist – er ist üblicherweise am zweiten Sonntag im Juni. Nun teilte die Stadt mit, dass der Kinder- und Jugendflohmarkt – abgestimmt mit den Schaustellern der Frühkirmes – um eine Woche verlegt ist.

Der Flohmarkt richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren. Sie können in der Fußgängerzone Alt-Viersens ihre Verkaufsstände aufbauen. Anbieten dürfen sie nur altersgerechte Artikel. Gewerbliche Händler sind von dem Markt ausgeschlossen. Erwachsene dürfen die Kinder und Jugendlichen begleiten, sollen sich aber nicht in die Verkaufsverhandlungen einmischen. Der Markt dauert von 11 bis 18 Uhr. Es gibt keine Anmeldung, Reservierung oder Zuweisung von Standflächen. Die Frontlänge der Stände ist auf vier Meter begrenzt. Die Teilnahme an dem Markt ist kostenlos.