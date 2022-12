Weihnachten im Kreis Viersen Kinder freuen sich auf ihr Krippenspiel

Noah (8) zieht schnell sein Kostüm an: „Mama, passt der Hut so?“, fragt er nervös. „Ja“, bestätigt seine Mutter. Ein letztes Mal den Umhang richten, dann greift der Achtjährige zum Drehbuch und läuft zu den anderen Kindern. Sichtlich nervös stehen die elf Kinder in der Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken und treffen die letzten Vorbereitungen. Sie proben heute das Krippenspiel, welches sie an Heiligabend während der Familienmette aufführen werden. Pastoralreferent Harald Hüller geht mit den Kindern noch die wichtigsten Punkte durch: „Sprecht laut und haltet das Mikrofon ganz nah an den Mund. Wenn ihr kurz vorm Reinbeißen seid, dann ist es richtig.“