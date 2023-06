Ausstellung im Waldkindergarten Buschräuber Wie Kinder gegen gefährlichen Müll kämpfen

Wie das gehen kann, zeigt sie am Ausstellungstisch. Statt einem flüssigen Shampoo in einer Kunststoffflasche liegt dort eine Haarseife in einer Holzbox, statt Cremeseife ein Seifenstück. Die Zahnbürste und die Wattestäbchen für die Ohren sind aus Bambus, das WC-Papier ist recycelt und in Papier verpackt. Statt einer Getränkeplastikflasche gibt es Flaschen aus Glas und Edelstahl, die immer wieder befüllt werden können. „Strohhalme gibt es auch in Metall und aus Bambus. Da gibt es sogar kleine Bürstchen, um die sauber zu machen“, informiert Emma.