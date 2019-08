Brüggen : Kinder erleben den Traum vom Fliegen

Brüggen/Schwalmtal Am Modellflugplatz Happelter Höhe können Kinder und Jugendlioche in den Sommerferien abheben.

Bereits in der ersten Ferienhälfte wurde das Angebot nach Veranstalter-Angaben gut angenommen. Jeden Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr trafen sich Väter oder Großväter mit dem Nachwuchs sowie dem ehrenamtlichen Betreuer des Luftsportvereins am Gelände. „Zuschauen geht immer. Wer selbst fliegen möchte, muss sich vorher anmelden, damit wir auch die richtigen Flieger da haben“, erklärt Vorsitzender Dieter Stapper.

Aktion Das Modellfliegen findet auf dem Modellflugplatz in der Happelter Heide, nahe des Happelter Hofes, statt. Zuschauer sind willkommen. Der letzte Termin ist am Mittwoch, 21. August. Für Getränke ist gesorgt. Vorkenntnisse oder eigene Modellflugzeuge sind nicht erforderlich, eine Sonnenbrille ist empfehlenswert.

Mit Jörg Brüßermann, Lehrer an der Gesamtschule Viersen und Vereinsmitglied, bietet Barden an der Gesamtschule einmal wöchentlich eine Arbeitsgemeinschaft an. „Wir fangen mit Wurfgleitern und kleinen Segelfliegern an. Die, die durchhalten, kommen nach etwa einem Jahr in den Genuss, einen richtigen Motorflieger auf eigene Kosten unter Anleitung bauen zu können. Aber das ist mit Arbeit verbunden“, sagt Heinz Barden schmunzelnd. Die Kosten für einen Simprop SE10-Flieger liegen bei rund 300 Euro.