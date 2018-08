Kinder erfahren mehr über Mantrailing

Viersen Was Hundenasen alles leisten können, erlebten die Teilnehmer der Ferienaktion „Bauspielplatz“ vom Hubert-Vootz-Haus. Die Freie Rettungshundestaffel des Kreises Viersen zeigte ihr Können

Nicht nur die jungen Zuschauer wundern sich darüber, was eine Hundenase alles aufspüren kann. Viele der Erwachsenen sind ebenso überrascht. Spranz erklärt, was Mantrailing ist, was ein Flächensuchhund leistet und wie Trümmersuchhunde arbeiten. Und auch, dass eine Hundenase dreidimensional riechen kann, die Ausbildung der Tiere zwei bis drei Jahre dauert, was es mit einem Freiverweiser auf sich hat – es gibt viele Informationen für die jungen und älteren Gäste.