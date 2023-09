Im Kreisarchiv Viersen Kinder entwickeln ein Stratgeiespiel

Im Kreisarchiv können Zehn- bis 14-Jährige in den Herbstferien von Montag, 9. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, eine Veranstaltung zum „Kulturrucksack NRW“ besuchen. Kinder und Jugendliche werden zum Thema „1423: Bischöfe und Barone – Machtspiel am Niederrhein“ ein Strategiespiel entwickeln, das sich um Ritter, Macht und Herrschaft dreht. Dafür werden sie einen Spielplan, Figuren und Karten anfertigen. Das Ziel: die Vergangenheit der Region spielerisch zu transportieren. Ausgangspunkt ist der Tod des Herzogs von Geldern im Jahre 1423. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren. Es können sich mindestens fünf Teilnehmende, aber nicht mehr als zehn anmelden. Anmeldungen sind möglich bis Montag, 2. Oktober per E-Mail an: archiv@kreis-viersen.de. Treffpunkt ist das Kreisarchiv am Ransberg in Viersen-Dülken.