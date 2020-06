Unfall in Viersen : Kind bei Unfall verletzt: Polizei sucht Zeugen

Viersen Der Junge war mit dem Rad an der Rahserstraße unterwegs und stieß mit einer Radfahrerin zusammen. Sie soll nach dem Unfall einfach weiter gefahren sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Polizei ist am Freitag ein Unfall angezeigt worden, der sich bereits am Mittwoch um 15 Uhr an der Rahserstraße ereignet haben soll. Demnach trat ein elfjähriger Junge in Höhe Hausnummer 11 vom Gehweg aus zwischen zwei parkenden Autos mit seinem Fahrrad auf die Straße und wollte in Richtung Florastraße losfahren. In dem Moment stieß er mit einer Radfahrerin zusammen.