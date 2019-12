Polizei Viersen bittet um Mithilfe : Kind aus Kinderheim vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Elfjährigen unter Telefon 02162 3770. In eiligen Fällen auch unter der 110. Foto: dap/dpa

Seit Mittwochnachmittag wird ein elfjähriger Junge vermisst, der seit ein paar Tagen in Helenabrunn in einem Kinderheim lebt. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei hat der Elfjährige weder Handy noch Geld bei sich und kennt sich in Viersen noch nicht aus.