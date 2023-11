Riesiger Ball, kein Netz, kein Tor Ungewöhnlicher Trendsport aus Kanada am Dülkener Gymnasium

Es erinnert an den Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie, der kniend das Himmelsgewölbe stützt. Ähnlich knien einige Jugendliche in der großen Turnhalle des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Viersen-Dülken. Glück für sie: Sie tragen nicht das Himmelsgewölbe, sondern stützen mit ihren ausgestreckten Armen einen großen pinkfarbenen Ball. Er misst beeindruckende 1,22 Meter im Durchmesser, wiegt aber nur ein Kilogramm. Dann ruft ein Teammitglied: „Omnikin“. Das Spiel beginnt.