Kultur in Viersen : Drei große Jungs machen Musik

Info

Konzert Am Sonntag, 26. November, feiern die Kids In a Toy Store das Erscheinen ihrer neuen EP „Two“ mit einem Live-Konzert in der Fabrik für Genusskultur in Süchteln, Düsseldorfer Straße 31. Gast ist die Violinistin Konstance „Kotto“ Kottmann. Einlass ab 17 Uhr, Beginn ab 18 Uhr, Eintritt frei, Spende in den Hut.