KI-generierte Bilder So haben Sie Viersen noch nie gesehen!

So haben Sie Süchteln noch nie gesehen! Hier mäandert unverkennbar die Niers durch die niederrheinische Tiefebene. Zumindest stellt sich das der mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete „Copilot-Designer“ der Suchmaschine Bing so vor, wenn man ihm den Auftrag gibt „Erstelle ein Bild von der Niers, die durch Süchteln fließt.“ An die zahlreichen Fachwerkhäuser konnten wir uns gar nicht erinnern.