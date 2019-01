Sprachnachricht verängstigt Kinder am Niederrhein: „Wenn du es nicht tust, wird deine Mutter in fünf Jahren ermordet“

Kreis Viersen Kettenbriefe in WhatsApp-Nachrichten sind nichts Neues. Nun kursiert jedoch eine besonders perfide Variante auf den Handys in der Region: Eine Sprachnachricht mit brutalem Inhalt.

Margit Frisch ist immer noch aufgewühlt, als sie von den Geschehnissen der vergangenen Tage berichtet. Der achtjährige Enkel der 55-Jährigen aus Brüggen bekam am Samstag eine Sprachnachricht von seinem Cousin weitergeleitet. Der Inhalt sorgt auch bei Erwachsenen für Gänsehaut. „In der Nachricht ist die Rede davon, dass die eigene Mutter ermordet wird, wenn man die Sprachnachricht nicht weiterleitet“, berichtet Frisch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Hi, ich bin Nico und ich bin neun Jahre alt“, beginnt die Nachricht, gesprochen von einer verzerrten Computerstimme. „Ich habe keine Hände mehr und mein Gesicht ist voller Narben und Blut“, heißt es weiter. Im Folgenden wird der Empfänger dazu aufgefordert, die Nachricht an 20 Menschen zu schicken. Ansonsten würden der Empfänger und dessen Mutter getötet. „Das muss man sich mal vorstellen, was ein Kind für Angst bekommt, wenn es so etwas hört“, sagt Frisch. Elias, ihr Enkel, hatte diese Angst, verschickte aus lauter Sorge und Panik die Nachricht an zahlreiche Freunde. Auch an die Familien-Gruppe der Frischs schickte er die Nachricht. „So haben wir das überhaupt erst rausbekommen“, sagt die 55-Jährige.