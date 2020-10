Keramikkunst statt Mode in Brüggen : Keramikerin arbeitet eine Woche in leerem Laden

Arbeitet für eine Woche im leeren Laden: Angelika Jansen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Die Mode ist ausgezogen, Keramikkünstlerin Angelika Jansen zieht für eine Woche in ein leerstehendes Geschäft am Burgwall 2. Damit kämpft sie gegen die Corona-Pandemie, die viele Künstler in ihrer Existenz bedroht.

Am Burgwall 2 wurde bis vor kurzem noch Herrenmode verkauft. Jetzt steht das Geschäft leer. Ausnahme ist eine Woche ab Sonntag, 11. Oktober. Dann wird die Keramikerin Angelika Jansen aus Brüggen dort einziehen, ausstellen und arbeiten.

Eine Pop-up-Galerie nahe von Burg Brüggen ist ihre Antwort auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. „Trotz dieser schwierigen Zeit geht auch für Künstler, Kunsthandwerker und Designer die Arbeit weiter“, meint sie. Man entwickele weiter, gestalte, führe aus, stelle her. Jansen wird dort nicht nur aktuelle Objekte zeigen, sondern auch in diesem ausgelagerten Atelier weitere Arbeiten anfertigen und präsentieren. Die Keramikkünstlerin will sich über die Schulter blicken lassen, den Arbeitsprozess erläutern und mit den Besuchern ins Gespräch kommen.

Möglich wird dies durch ein Stipendium des Landes NRW. Dadurch konnte sie die Idee zu dieser einwöchigen Arbeits- und Ausstellungsschau in einem temporären Atelier entwickelt. Sie nennt es eine „analoge Präsentation“. Damit will sie verhindern, wegen der Corona-Pandemie als Künstlerin in Vergessenheit zu geraten.

Öffnungszeiten Die „Analoge Präsentation“ in dem leerstehenden Ladenlokal am Burgwall 2 findet von Sonntag, 11., bis Sonntag, 18. Oktober, statt. Geöffnet ist sie sonntags und montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 14 Uhr sowie mittwochs, donnerstags, freitags und samstags von 12 bis 18 Uhr.

