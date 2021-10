Kultur in Brüggen : Keramik, Bilder, Schmuck und Glaskunst in der Burg zu sehen

Brüggen Angelika Jansen und Claudia Schäfer haben zum dritten am die Ausstellung „HandWerke“ organisiert. Erneut ist es den beiden Frauen gelungen, Menschen zusammen zu führen, die eine große Vielfalt an künstlerischen Positionen vertreten. Es ist ein Mix, der Spannung verspricht.

Am Samstag, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober, zeigt die Ausstellung „HandWerke“ Kunst, angewandte Kunst und Design. Die Brüggener Keramikerin Angelika Jansen ist mit der Schmuckdesignerin Claudia Schäfer aus Wegberg engagierte Initiatorin und Organisatorin der Ausstellungsreihe, die jetzt zum dritten Mal stattfindet. Erneut ist es den beiden Frauen gelungen, Menschen zusammen zu führen, die eine große Vielfalt an künstlerischen Positionen vertreten. Diese Mischung verspricht eine interessante Ausstellung.

Angelika Jansen zeigt keramische Arbeiten. Das Künstlerstipendium „Auf geht’s“ verschaffte ihr die Möglichkeit, sich über Wochen zurückzuziehen und intensiv an Figurinen zu arbeiten, in denen sie weibliche Schönheit im Wandel in Zeit und Gesellschaft bearbeitete. Mit Holz arbeitet der Kevelaerer Markus Niessen: Er ist Tischler und Möbelrestaurator. Und Zauberer, so scheint es. In einem Upcycling-Projekt hat er alte Möbel, die massiv, aber unansehnlich waren, in Schreibgeräte verwandelt. Nicht nur die bringt er nach Brüggen mit, sondern auch Schneidebretter und Salzeulen.