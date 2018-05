Viersen : Kempener legt Cannabis-Plantage in Gladbach an

Viersen Die Kriminalpolizei hat in einem Haus im Mönchengladbacher Stadtteil Eicken am Mittwoch eine Cannabis-Plantage gefunden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem die Ermittler Hinweise auf einen illegalen Cannabis-Anbau erhalten hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus an der Gneisenaustraße. Dort entdeckten die Einsatzkräfte die professionell betriebene Anbaufläche und stellten die gesamte Anlage sicher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Betreiber der Anlage konnten die Polizisten zunächst nicht ausfindig machen. Der 54-jährige Mann, der in Kempen wohnt, stellte sich allerdings einen Tag später selbst bei der Polizei. Gegen den Kempener wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis und wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen eingeleitet.

(busch-/gab)