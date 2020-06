Corona-Pandemie : Noch 15 Fälle von Corona im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gibt es noch 15 Menschen, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Neue Infektionen wurden dem Kreis am Dienstag nicht gemeldet. Aktuell befinden sich noch 26 Kontaktpersonen in Quarantäne.

In Brüggen wurden bislang 18 Fälle einer Infektion bestätigt, 18 Menschen sind genesen. In Grefrath gab es 25 nachgewiesene Infektionen, auch dort sind 25 Personen genesen. In Kempen gab es 119 bestätigte Fälle, dort sind 117 Menschen bereits genesen. In Nettetal wuden 50 Menschen bislang positiv auf eine Infektion getestet, 46 sind genesen, zwei verstorben. In Niederkrüchten gab es 90 bestätigte Fälle, 79 Menschen sind genesen, elf verstorben. In Schwalmtal wurden 40 infizierte Personen gezählt, 33 sind genesen, ein Mensch starb. In Tönisvorst gab es 116 Fälle einer Infektion, 106 Personen sind genesen, neun verstorben. In Viersen wurden 129 Personen positiv getestet, 123 sind genesen, fünf verstorben. In Willich gab es 127 bestätigte Fälle, 116 Menschen sind genesen, acht verstorben.