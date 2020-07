Corona im Kreis Viersen : Keine neuen Infektionen im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen wurden am Mittwoch keine neuen Infektionen gemeldet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Keine Corona-Neuinfektionen meldet der Kreis Viersen am Mittwoch. Damit bleibt auch die Zahl der bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 1. Aktuell sind neun Menschen im Kreis Viersen infiziert.

Am Mittwoch wurden dem Kreis Viersen keine weitere Neuinfektion aus dem Kreisgebiet im Zuge der Corona-Pandemie bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei eins.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 741 Fälle im Kreis Viersen bekannt. Neun Personen davon sind aktuell infiziert, im Westkreis sind es vier in der Stadt Viersen.

100 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung. 695 Menschen sind genesen, 37 verstarben, die meisten davon in Niederkrüchten (11). In der Stadt Viersen sind es fünf Corona-Tote.