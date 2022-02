Corona im Kreis Viersen : Keine gesicherten Erkenntnisse mehr über Infizierte

Kreis Viersen Erfasst wird zwar noch die Zahl der Neuinfektionen. Doch bei der Zahl der Genesenen gibt es einen hohen Unsicherheitsfaktor. Der Kreis verzichtet deshalb auf eine Veröffentlichung der Zahlen.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Montag 42 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt; genau so viele wie am Freitag. Vier Patienten (+2) befinden sich auf der Intensivstation, zwei werden beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW sank am Montag von 6,8 auf 6,4.

29 Prozent der Neuinfizierten waren jünger als 20 Jahre, 12,9 Prozent waren 60 Jahre und älter. Insgesamt 31 Neuinfektionen wurden in fünf Pflegeheimen registriert, darunter allein 15 in der Seniorenresidenz Am Park in Nettetal. Sechs Neuinfizierte gab es im Paulus-Stift in Viersen, zwei im Haus Greefsgarten in Viersen, sieben im Hubertusstift in Willich und eine im Willicher Altenheim St. Josef.