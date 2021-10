Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum – SPD kritisiert Landrat

Kreis Viersen Die Sozialdemokraten im Kreis Viersen halten die Absage von Andreas Coenen (CDU) an eine Abschlussfeier für die Mitarbeiter des Impfzentrums für das falsche Signal.

Coenen hatte eine Feier im Impfzentrum untersagt. „Auch ich hätte mir eine solche Feier gewünscht“, schrieb er an die Mitarbeiter. Er hätte die Gelegenheit auch gerne genutzt, um sich persönlich bei den Mitarbeitern zu bedanken, so Coenen in dem Brief. „Allerdings glaube ich, dass eine solche große Zusammenkunft von uns allen das falsche Signal in der leider immer noch gefährlichen Pandemie wäre. Es wäre kaum möglich gewesen, die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten, wenn das Ziel doch gerade der gemeinsame enge Austausch gewesen wäre.“ Der Landrat erklärte, er bitte um Verständnis, „dass wir von einem solchen Treffen von an die 150 Menschen in dieser Zeit absehen müssen“.