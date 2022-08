Wirtschaft in Brüggen-Bracht : Neue Nutzung für „Blumen Buchholz“ steht fest

Brüggen In der früheren Bankfiliale, danach „Blumen Buchholz“, zieht neues Leben ein. Allerdings kein gewerbliches. Was die neuen Hauseigentümer planen.

Am 14. Mai hat Klaus Buchholz sein Blumengeschäft an der Altkevelaer Straße 5 nach 27 Jahren geschlossen. Buchholz wohnte direkt über dem Laden; die Immobilie war sein Eigentum. Inzwischen steht fest, dass es dort keine gewerbliche Nutzung geben wird.

Beide richten in dem Haus Wohnungen her, machen viele Arbeiten in Eigenregie. Geplant sind für das Erdgeschoss eine 80 Quadratmeter und eine 90 Quadratmeter große Wohnung. In der ersten Etage liegt zudem eine Wohnung mit großer Außenterrasse. Die Wohnungen sollen laut Vermieter mit Marken-Einbauküchen und -geräten ausgestattet werden; zudem sind private Parkplätze vorhanden.