Kostenpflichtiger Inhalt: Real-Übernahme in Viersen : So lief der erste Einkaufstag bei Kaufland

Marktleiter Robert Vinken und Marktleiterin Natascha Köhler freuen sich über einen guten Eröffnungstag und viele zufriedene Kunden. Die Obst- und Gemüseabteilung im Eingangsbereich ist neu. Foto: Annika Lamm

Viersen Am Mittwoch hat der neue Kaufland in der Kanalstraße in Viersen eröffnet. Zuvor war dort zwei Tage lang umgebaut worden. Der erste Tag im ehemaligen Real-Markt lief aus Sicht der beiden Marktleiter sehr gut.