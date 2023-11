Kathy Kelly singt Weihnachtskonzert in Viersen „Ich freu‘ mich, dass ich durch meine Auftritte Leben in die Kirchen bringe“

Kelly Ich hatte meinen ersten Auftritt in einer Kirche in Spanien. Auch später, als wir in Gymnich wohnten, wurde ich von der Gemeinde eingeladen, in Messfeiern zu singen. Es erdet mich, und ich freu‘ mich, dass ich durch meine Auftritte Leben in diese Gebäude bringe. Das öffnet Türen, der Blick in voll besetzte Bänke ist besonders. Ich empfinde es als Privileg, es gibt dem Ganzen einen schönen Rahmen. Außerdem versetzt mich die Architektur vieler Kirchen immer wieder ins Staunen.