Kreis Viersen : Bei Anruf Messe — wie die Kirchen öffnen

Info

Katholische Pfarrgemeinden

Viersen Die Pfarrgemeinde St. Remigius startet an diesem Wochenende mit den Gottesdiensten: Samstag, 17 Uhr in St. Helena und St. Marien, um 18.30 Uhr in St. Joseph und St. Peter. Am Sonntag werden sieben Gottesdienste angeboten: 8 Uhr in St. Remigius, 9.30 Uhr in St. Notburga, St. Marien und St. Remigius, 11 Uhr in St. Peter und St. Remigius, 18 Uhr in St. Remigius.

Dülken Am Samstag gibt es in St. Cornelius um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse. In Herz Jesu finden samstags um 17 Uhr im wöchentlichen Wechsel eine Eucharistiefeier und ein Wortgottesdienst statt. Am Sonntag wird um 9.30 Uhr in St. Cornelius die Sonntagsmesse gehalten, um 11 Uhr beginnt – statt in St. Ulrich – in St. Cornelius der Familiengottesdienst.

Nettetal Ab Sonntag, 10. Mai, finden die Sonntagsmessen in der Kirche St. Sebastian, Lobberich, statt: 9, 10.30 und 12 Uhr.

Niederkrüchten am Sonntag, 10. Mai St. Bartholomäus: 11.30 Uhr. St. Martin 11.30 Uhr. St. Laurentius 10 Uhr.

Brüggen/Born/Bracht Vorerst kein Gottesdienst.

Schwalmtal Über Gottesdienste ab 10. Mai werden Gespräche geführt.

Evangelische Gemeinden

Viersen Die evangelische Kirchengemeinde Viersen bietet am Wochenende noch keine Gottesdienste an. Am Samstag wird die Kreuzkirche für ein stilles Gebet von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 10 Uhr stehen die „Sonntags-Gedanken“ auf der Homepage der Gemeinde unter viersen.ekir.de zum Herunterladen bereit. Die Christuskirchengemeinde in Dülken verzichtet ebenfalls auf Präsenzgottesdienste, stellt aber einen Videogottesdienst unter www.ekduelken.de bereit.

Nettetal Die Alte Kirche Lobberich veröffentlicht zusammen mit der Evangelischen Gemeinde Bracht-Breyell Webandachten.

Schwalmtal In den beiden Krichen in Schwalmtal-Waldniel und Schwalmtal-Amern wird es am kommenden Wochenende keinen Präsenzgottesdienst geben. Das Online-Angebot (täglich eine neue Andacht auf dem Youtube-Kanal: „Evangelischer Buntfunk Waldniel“) mit der Online-Andacht am Sonntag wird aufrecht erhalten.

Brüggen/Elmpt Laut Pfarrer Bernd Mackscheid werden die Kirchen vorerst nicht für Gottesdienste öffnen. Aus Brüggen kommen Live-Gottesdienste, die im Internet übertragen werden. Die Kirche in Niederkrüchten-Elmpt ist zum stillen Gebet offen.