Katastrophenschutz in Schwalmtal : CDU fordert bessere Unwetter-Analyse

Ein Beispiel für die Folgen des Unwetters Mitte Juli im Kreis Viersen: Die Feuerwehr errichtete einen Damm, um die Lüttelforster Mühle zu schützen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal In Lüttelforst arbeiten Gemeinde und Landwirtschaftskammer daran, die Probleme bei starkem Regen zu lösen. Dafür verfolgen sie eine einfache Lösung. Was die CDU wegen des Klimawandels für die gesamte Gemeinde erreichen will.