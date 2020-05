Corona-Krise : „Die Stimmung bei den Bauern ist im Keller“

Schwalmtal 75 Prozent der Kartoffeln, die von Kartoffelhändler Weuthen aus Schwalmtal in der Handelskette geliefert werden, landen als Pommes in der Tüte. Doch ohne Veranstaltungen wie Kirmes, Schützenfest und Stadionbesuch ist der Pommes-Absatz eingebrochen.

75 Prozent der Kartoffeln, die in der Handelskette von Weuthen geliefert werden, landen als Pommes Frites auf dem Teller oder in der Tüte.

Der Kartoffelanbau hat sich am Niederrhein zu einem wichtigen Standbein für die Landwirtschaft und die gesamte Wertschöpfungskette entwickelt. Die Kartoffelbauern am Niederrhein haben in den letzten Jahren erheblich investiert. Weuthen in Waldniel ist hierfür das beste Beispiel. Die Kreise Viersen, Kleve und Heinsberg bieten die größte Kartoffel-Anbaufläche im Rheinland. Und das Herz der Vermarktung schlägt in Waldniel.