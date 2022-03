Kultur in Schwalmtal : Karten für die „Johnny Cash Show“ zu gewinnen

Die Cashbags treten am Sonnatg, 13. März, in der Achim-Besgen-Halle auf. Foto: Stephan Köhler

Schwalmtal Am Sonntag, 13. März, 19 Uhr, findet der wegen der Corona-Pandemie verschobene Auftritt der Cashbags mit der „Johnny Cash Show“ in der Achim-Besgen-Halle statt. So können Sie Tickets gewinnen.

Am Sonntag, 13. März, 19 Uhr, findet der wegen der Corona-Pandemie verschobene Auftritt der Cashbags mit der „Johnny Cash Show“ in der Achim-Besgen-Halle statt. Zutritt nach 3G; es herrscht Maskenpflicht. Tickets sind zum Preis von 32 Euro erhältlich online unter https://paulis.reservix.de/.

Die Cashbags um den US-Sänger Robert Tyson geben „The man in black“ eine Stimme und lassen eine Ära wiederaufleben. Cash gilt auch nach seinem Tod 2003 als einer der einflussreichsten Sänger und Songwriter des 20. Jahrhunderts sowie mit weltweit einer Milliarde verkaufter Alben als einer meistverkauften Künstler aller Zeiten. Auf seinen ersten Hit „Flosom Prison Blues“ folgten weitere wie „I walk the Line“ oder „A boy named Sue“ oder im Duett mit Ehefrau June Cater Cash „Jackson“ und „If you were a carpenter“. Im Jahr 1992 gelang Cash mit der Serie „American Recordings“ ein Comeback, mit dem der Alt-Star auch einem jüngeren Publikum bekannt wurde.