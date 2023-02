Karriere im Kreis Viersen Welche Vorteile Firmen Mitarbeitern bieten

Ein Fitnessraum mit Geräten und Boxring, Bereiche zum Entspannen, Karten spielen oder Multimedia-Nutzung sowie Duschmöglichkeiten: Die Sozialräume des Unternehmens „House of Energy“ an der Solferinostraße 24 in Brüggen-Bracht gehören zu den ungewöhnlichsten im Kreis Viersen. „Wir haben das Gebäude im Jahr 2020 für diesen Zweck erworben und umgebaut“, sagen die drei Geschäftsführer Daniel Koren, Oliver Lück und Stefan Schmitz.