Brauchtum in Brüggen-Bracht Was die Wasserratten für diese Session planen

Am 28. Januar präsentiert die Kinderkarnevalsgesellschaft ab 20 Uhr ihren Büttenabend – mit neuem Konzept: Während die Gäste in der ersten Hälfe eine gewohnte Karnevalssitzung mit Büttenrede und Gardetanz erleben, erwartet die Besucher in der zweiten Hälfte ein durchlaufender Showblock mit vielen Akteuren und neuen Gesichtern auf der Bühne im Bürgersaal in Bracht. Karten gibt es im Vorkauf in der Ratsstube, Marktstraße 7.