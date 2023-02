Karnevalszug in Brüggen-Born Grundschüler ziehen Mottowagen durch Born

Brüggen · Endlich: Nach der Coronapause ist der nächste Schulzug in Brüggen-Born geplant für Freitag, 17. Februar. Was das Besondere an diesem Zug ist.

06.02.2023, 14:03 Uhr

Das Foto zeigt den Schulzug im Jahr 2019. Foto: Paul Offermanns