Karnevalszüge 2024 in Viersen Was Autofahrer wissen müssen

Wegen der Karnevalszüge in Alt-Viersen am Tulpensonntag sowie Dülken und Süchteln am Rosenmontag werden im Stadtgebiet zahlreiche Halteverbotszonen eingerichtet und Straßen gesperrt. Das kündigte die Stadtverwaltung an. .Grund für diese Maßnahmen sei, dass die Zugwege und auch die Bereiche, in denen sich die Züge aufstellen, frei von parkenden Fahrzeugen sein müssen.